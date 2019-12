Lazio, Thomas Strakosha miglior portiere dell'ultima giornata

Il pari di Luis Alberto nel recupero, il gol vittoria all'ultimo secondo di Caicedo: queste ovviamente le immagini che restano più impresse nell'incredibile successo della Lazio a Cagliari. Eppure grandi meriti vanno dati anche a Thomas Strakosha, prima dell'intervallo decisivo con due interventi su Nainggolan e Joao Pedro per far restare i biancocelesti in partita. "Non importa se non parlano di me, conta solo la Lazio", aveva detto il portiere albanese nel post partita della Sardegna Arena. A quanto pare invece a molti la sua prestazione non è passata inosservata. Strakosha, infatti, come testimoniato da un post della Lega di Serie A, è stato votato come miglior portiere della 16esima giornata. Il giusto premio per un contributo fondamentale.