Lazio, ti ricordi Bryan Perea? Il colombiano ripartirà dalla Florida

Ha indossato la maglia della Lazio, (senza lasciare ricordi indimenticabili), Brayan Perea, dal 2013 al 2017, girando anhe per varie squadre in prestito. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il colombiano sarà il prossimo rinforzo del Palm Beach Stars. Gli americani, essendo costretti a fare a meno a causa del Coronavirus di Keirrison, avrebbero mosso i passi decisivi negli ultimi giorni per Perea: nelle prossime ore è previsto il suo arrivo in Florida.

