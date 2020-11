Elezioni USA, Biden a un passo dalla vittoria. E Trump annuncia ricorso...

Ancora non si conosce il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma a Joe Biden manca un soffio per arrivare a 270 grandi elettori, quota necessaria per vincere le elezioni. E lo farebbe con un record di voti (al momento sono 72 milioni), mai ottenuti da un presidente americano. Conquistati Michigan e Wisconsin, adesso a Biden mancano solo 16 punti per vincere la Casa Bianca.

Intanto Donald Trump, dopo aver fatto ricorso in Pennsylvania, Michigan e Georgia, valuta azioni legali anche in Arizona e Nevada. Stati dov'è ancora in corso lo spoglio delle schede. In Wisconsin invece ha chiesto il riconteggio delle schede.