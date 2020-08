Lazio, ti ricordi Kakuta? Gol e numero pazzesco in Nizza-Lens - VIDEO

Alla Lazio soltanto per sei mesi, dal 31 gennaio al 30 giugno 2014 senza lasciare il segno. Una sola apparizione in Serie A e nessun ricordo del suo trascorso nella Capitale. Gael Kakutà, arrivò in prestito dal Chelsea, poi ha cominciato a girovagare costruendo la sua carriera soprattutto in Spagna e ora in Francia. Da qualche mese è tornato al Lens, squadra nella quale è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile. Oggi all'esordio ha già deliziato i suoi nuovi-vecchi tifosi. All'undicesimo di gioco, nel corso del match contro il Nizza, ha sbloccato la gara dal dischetto. Sui social però, stanno girando i video di una giocata pazzesca arrivata sul finire del primo tempo. Un gioco di gambe che ha mandato in tilt i difensori avversari. Giocata fantascientifica, guardare per credere.

UEFA, Ceferin: “Champions League? Penseremo a un format diverso”

Reina - Lazio, l'indizio è sui social: "Facciamo in modo che accada" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE