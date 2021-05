Lazio, ti ricordi Yilmaz e Yazici? Il loro Lille vicino al titolo ai danni del PSG

Ieri a Lens, in Francia, il Lilla ha messo un altro mattone per la vittoria della Ligue 1 2020-2021, vincendo per 3-0 contro i padroni di casa. Tre punti che portano la squadra di Galtier a 79 punti, a +4 sul Psg, in attesa che quest'ultimo giochi contro il Rennes. È chiaro che, a due giornate dalla fine, la pressione è tutta sulle spalle del Paris che non può permettersi di sbagliare. Ieri il Lilla ha vinto grazie alla doppietta di Burak Yilmaz, vecchio obiettivo di mercato della Lazio, che ha sbloccato su rigore e raddoppiato al 40'. Per lui è il 10° gol nelle ultime 9 partite tra club e nazionale, il 5° nelle ultime 3 di campionato. Al 75' Burak è uscito per fare spazio a Yazici, altro vecchio pallino del ds Tare, a un passo dalla vittoria del titolo con il Lilla.

