Superlega, Uefa punisce e reintegra 9 club: la Juventus rischia l'esclusione

La Uefa ha comunicato le punizioni e la successiva reintegrazione per i nove club che si sono sfilati dalla Superlega, ossia Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid. Il Comitato Esecutivo, dopo il riconoscimento da parte delle società dell'errore compiuto, ha deciso che ognuna di loro dovrà "come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettuare una donazione per un totale di 15 milioni di euro (da dividere quindi per i nove club, ndr), da utilizzare per i bambini, i giovani e per il calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito. Sarà poi soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbe ricevuto dalle competizioni Uefa per club per una stagione, che verrà poi ridistribuito". I nove accettano inoltre ammende sostanziali se ci sarà il tentativo di giocare in una tale competizione non autorizzata (100 milioni di euro) o se violeranno qualsiasi altro impegno che hanno stipulato nella Dichiarazione di impegno del club (50 milioni).

GLI ALTRI CLUB - Diversa la situazione di Juventus, Barcellona e Real Madrid che non hanno ancora rinnegato la Superlega. Il presidente Ceferin ha rivelato che la Uefa "se ne occuperà successivamente". Tuttavia nella nota viene sottolineato "il diritto di intraprendere qualsiasi azione venga ritenuta opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari competenti". Il rischio è l'esclusione per due anni da Champions League ed Europa League.