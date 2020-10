Lazio, Tolfa: "Bene il mercato anche se manca un rinforzo in difesa in chiave Champions"

Il vice direttore del Tg2 Rocco Tolfa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua su quanto fatto dalla società biancoceleste sul mercato: "La Lazio si è mossa bene sul mercato, anche se l'obiettivo rimane sempre il campionato. Sono stati presi profili adatti al gioco di Inzaghi, con rinforzi veri. Probabilmente è mancato però un rinforzo in difesa, il nome che avrebbe potuto soddisfare i tifosi, quello che avrebbe regalato forse il salto di qualità. Visto l'approdo in Champions, qualcuno si sarebbe aspettato un colpo importante a livello di nomi. Adesso Parolo è la nuova idea per la difesa, ruolo che ha ricoperto ad inizio carriera".

