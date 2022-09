Lazio, Tommaso Paradiso: "Immobile le giocherà tutte. Marcos Antonio? Non è possente ma..."

La Lazio è pronta a scendere in campo per il secondo impegno di Europa League. La squadra di Sarri dopo la vittoria all'esordio sul Feyenoord e quella in campionato contro il Verona sfiderà i danesi del Midtjylland. Sull'inizio stagione e sul prossimo match ha detto la sua il cantante Tommaso Paradiso: "Difficile pensare che Immobile possa riposarsi, mettiamoci l’anima in pace, le vuole giocare tutte. Questo è un campionato difficile, anche le grandi vincono in extremis, facendo fatica. E’ tutto molto equilibrato e la Lazio sta dimostrando di esserci, di essere forte. Penso che la Lazio abbia trovato giocatori che si alternano abbastanza bene nelle rotazioni. Da Marcos Antonio a Vecino, ognuno sta dando il suo contributo e mi fanno stare tranquilli. C’è equilibrio anche nel tridente, Cancellieri mi da buone sensazioni e Pedro lo conosciamo tutti".

"Contro il Napoli secondo me la Lazio ha avuto il ‘braccino’, non è crollata. Mettiamoci in testa che questa squadra non ha alternative: deve giocare sempre a ritmi molto alti, secondo i precetti del suo allenatore. Marcos Antonio mi piace molto, anche se è sotto gli occhi di tutti che non sia un giocatore fisicamente possente. Questo però non gli impedisce di giocare bene, Casale ha giocato un ottima partita con il Verona. Mi sembrava un pochino lento, fa fatica sui primi metri, ma sull’allungo si fa valere", queste le sue parole ai microfoni di Radiosei.