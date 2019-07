Lazio, Tommaso Rocchi torna ad Auronzo: ecco perché - FOTO

Un gradito ritorno, per Auronzo di Cadore. Tommaso Rocchi è stato un habituè delle Tre Cime di Lavaredo, sotto le quali ha trascorso cinque ritiri da capitano della Lazio, prima dell'addio nel gennaio 2013 con conseguente separazione anche dal legame con le Dolimiti. Quest'anno, però, il veneziano è tornato – seppur in un'altra veste – nel ritiro di Auronzo. Suo figlio, infatti, fa parte dei pulcini della Lazio che in questi giorni stanno tenendo un Summer Camp proprio nel paesino del Cadore. Una sorta di mini-ritiro che si accompagna a quello della prima squadra, e a cui ha deciso di assistere anche tutta la famiglia Rocchi. L'ex attaccante è rimasto negli anni un idolo indiscusso di tutta la tifoseria biancoceleste, che sta arricchendo queste sue giornate ad Auronzo con l'affetto e l'amore che si deve a un grande ex della sua caratura. Domenica lo storico capitano della Lazio dovrebbe far ritorno verso casa, anche lui sarà impegnato in una nuova avventura – quella alla guida delle aquile Under 15 – da dover preparare minuziosamente prima dell'inizio della stagione.

