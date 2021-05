Lazio - Torino, De Grandis: "Due rigori su Muriqi netti. Inzaghi? Non rinnova"

Stefano De Grandis in studio a Sky commenta gli episodi che hanno fatto discutere in Lazio-Torino: "Capisco che sia difficile dare un rigore in una gara così, ma sono stati fatti tanti errori: negati due rigori e annullato un gol. Se giudichi falloso quello su Immobile, allora anche gli altri sono rigori. Il metro è stato diverso. Non mi piace prendermela con gli arbitri, ma tutto il sistema arbitrale non ha funzionato. Così non va bene, anche il primo rigore su Muriqi è nettissimo, il Var deve vedere la spinta. Quello su Immobile invece per me non è niente. Inzaghi? Credo si siano parlati dei piani tecnici, il problema non è economico. La mia sensazione è che non rinnovi. I cicli sono destinati a finire, poi la rosa è la stessa e non può dare di più. Quando lavori sugli stessi concetti non riesci più a motivare il gruppo. Il fatto che Inzaghi poi non abbia fatto giocare molto i nuovi acquisti non credo sia piaciuto molto alla società".