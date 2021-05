Lazio - Torino, dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il derby ecco per la Lazio il recupero con il Torino, che ormai ai fini della classifica per i biancocelesti non conta più nulla. Il prossimo anno sarà Europa League, ma c'è un campionato da chiudere a testa alta. Martedì 18 maggio alle 20.30 si recupera la partita contro i granata della 25esima giornata. La partita verrà trasmessa in esclusiva tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre) oppure in streaming su Sky Go e NOW.

