Lazio - Torino, granata costretti a fare punti: le quote del match

Lazio - Torino finalmente si gioca. Questa sera, ore 20:30, va in scena il recupero della 25ª giornata allo Stadio Olimpico di Roma. I ragazzi di Inzaghi, senza più grandi ambizioni di classifica, ospitano un Toro in piena lotta salvezza che con un punto sarebbe aritmeticamente salvo. Le quote della gara sono abbastanza equilibrate. La vittoria dei biancocelesti paga circa 2 volte la posta, mentre il successo granata ben 4. Il pareggio a 2.90. Entrambe le squadre gonfieranno la rete? Il segno Gol a 1.45 mentre l'Over 2.5 a 1.60.