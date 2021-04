Lazio - Torino, il Collegio di Garanzia ha ricevuto il ricorso: il comunicato ufficiale

La Lazio ha presentato ufficialmente il ricorso in merito all'assegnazione del 3-0 a tavolino per la mancata disputa della sfida contro il Torino. Di seguito il comunicato apparso sul sito del CONI: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Lazio contro il Torino. La società biancoceleste chiede la riforma della sentenza n.132/CSA/2020-2021 (emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021) con la quale è stato respinto il reclamo da essa proposto contro il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A (del 12 marzo 2021) con il quale si è deliberato di "non applicare alla società Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". La vicenda trae origine dal riconoscimento dell'esistenza di un fondato motivo - positività al Covid di alcuni soggetti inseriti nel "gruppo squadra" del Torino - che avrebbe causato la mancata presenza della squadra granata all'incontro con la Lazio del 2 marzo scorso. La Lazio chiede al Collegio di Garanzia di annullare la sentenza n.132/2020-2021 della Corte Sportiva d'Appello e di disporre la vittoria della Lazio sul Torino nell'incontro del 2 marzo 2021 con il punteggio di 3-0, ai sensi dell'art. 53 delle NOIF".

