Lazio, Pancaro: "Inzaghi, nessun ciclo finito. Mercato? Più i colpi riusciti..."

Pancaro: "Lazio, avanti con Inzaghi. Il ciclo tecnico non è a fine"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato del futuro di Simone Inzaghi nella Lazio. L'ex biancoceleste ha spiegato: "Credo che lui abbia fatto e stia facendo un percorso ottimo, non vedo il suo ciclo assolutamente finito, così come nemmeno la squadra mi sembra arrivata alla fine. Sono forti, hanno giocatori di grande qualità ai quali va aggiunto ogni anno qualche tassello importante. Questa della Lazio però è una storia bella, con Inzaghi in panchina da tantissimi anni e una continuità tecnica importante. Mi auguro continuino, anche perché i risultati fanno propendere verso questa decisione".

ERRORI SUL MERCATO - "La realtà purtroppo è che quando non hai la forza economica delle grandi società contro cui competi, devi arrivare in altri modi, con idee ed intuizioni. Non è però un lavoro che riesce sempre, e credo che alla Lazio sono più i colpi riusciti di quelli sbagliati".

Lazio, Patricia lancia il contest su Instagram: in palio la maglia di Luis Alberto - FT

LAZIO PRIMAVERA | Franco abbraccia la mamma di Guerini: "Ci hai trasmesso forza" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE