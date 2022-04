TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una manciata di minuti e Lazio - Torino andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Tommaso Pobega che alla domanda su come fermare Sergej Milinkovic-Savic ha risposto: "Penso che l'unico modo è essere concentrato e non lasciargli alcun spazio e giocare al massimo".