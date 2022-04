Lazio - Torino, Sarri parte favorito. Occhio ad Anderson! Le quote del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Lazio in grande forma questa sera all'Olimpico ospita il Torino nel match valido per 33esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria per 4 a 1 sul Genoa e punta a consolidare il sesto posto in classifica, mentre gli ospiti sono riusciti a fermare il Milan sullo 0-0: si tratta del quinto pareggio nelle ultime 10 gare, in cui hanno raccolto un solo successo. Andiamo a dare un'occhiata alle quote della sfida:

La Lazio ha vinto 4 delle ultime 5 gare disputate in campionato, e in casa ha perso solo 2 delle ultime 28 partite giocate. Se ci aggiungiamo le statistiche casalinghe contro il Torino, dove è rimasta imbattuta in 15 degli ultimi 16 incontri, si comprende bene perché la quota dell'1 non va oltre l'1.65 di Snai e Sisal. I bookie si attendono, oltre al risultato positivo dei biancocelesti, una gara con massimo 2 reti: il segno Under 2.5 vale 1.85 su Snai. La combo 1X + Under 2.5, infine, sembra essere un'opzione valida poiché quotata a 2.10 su Goldbet. Gli uomini di Sarri partono con i favori del pronostico, ma la formazione di Juric è ostica e difende molto bene. Per questo, è probabile che, almeno nel primo tempo, riesca a imbrigliare gli attaccanti della Lazio, bloccando la prima frazione di gioco sul pari. Il segno X primo tempo è pagato tra il 2.20 di Sisal e il 2.25 di Betclic.

A proposito di risultato esatto, l'1-1 sembra essere quello più probabile. La quota proposta dai bookie va dal 7.00 di LeoVegas all'8.00 di Sisal. Buono anche l'1-0, in testa alle preferenze degli operatori di gioco, che ha quote comprese tra il 5.95 di Goldbet e il 6.50 di Snai. L'indiziato numero uno ad andare in rete è Immobile, che ha già colpito la sua ex squadra in 8 occasioni nelle 12 gare totali. La nona rete vale 1.83 su LeoVegas, e come primo marcatore la quota sale fino a 3.60. Una sorta di bestia nera per il Torino è, infine, Felipe Anderson (3.10 la sua presenza sul tabellino alla voce marcatori, a 6.75 la quota che lo considera primo marcatore del match).

TORNA ALLA HOMEPAGE