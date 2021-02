Lazio, torna lo spettro della zona arancione: la situazione

Lo spettro della zona arancione si avvicina nuovamente al Lazio. Dopo appena due settimane in fascia gialla la regione potrebbe appunto tornare ad essere arancione già da lunedì 22 febbraio. Le cause sono molteplici: l'indice Rt che sfiora l'1, un focolaio a Roccagorga nel comune di Latina e anche la variante inglese. Nel caso in cui il Lazio dovesse cambiare colore tornerebbero a chiudere bar, ristoranti e pasticcerie ai quali sarebbe consentito solo l'asporto mentre i negozi rimarrebbero aperti fino alle 21:00. Non saranno consentiti spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza e permarrà anche il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00.

