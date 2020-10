Lazio, Totò Lopez: "Con il Bruges per vincere. Metterei la firma per i 10 punti nel girone"

Totò Lopez, ex calciatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per commentare il match di domani sera contro il Bruges e non solo: “Vincere in Belgio sarebbe favoloso. La situazione diventerebbe più tranquilla per l’ambiente e per la società. Bisogna abituarsi alle assenze, è necessario affidarsi anche a chi non gioca abitualmente ma se fanno parte della rosa significa che sono validi. Domani mi aspetto la solita Lazio nonostante manchi qualche titolare. Tutto il rispetto per il Bruges, ma gli uomini di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per vincere domani sera”.

CAMPIONATO – “La Lazio ha pagato e sta pagando molto l’assenza dei tifosi allo stadio. La Serie A quest’anno è particolare, non ci sono favorite, la Juventus non dominerà. Mi aspetto delle sorprese”.

CHAMPIONS LEAGUE – “In Champions è scattata sicuramente qualcosa nei calciatori della Lazio. È una competizione bellissima e sei sotto gli occhi di tutto il mondo. In campionato la situazione è diversa. Dieci punti in un girone sono un grande bottino, ci metterei la firma (ride, ndr) soprattutto nell’anno del ritorno. È un girone aperto, la Champions è una competine in cui devi stare attentissimo, puoi commettere errori in qualsiasi situazione. Vincere la prima con il Dortmund vuol dire tanto soprattutto dal punto di vista mentale”.

ROSE CORTE – “Io mi metto nei panni di una società. È davvero difficile costruire una rosa con una situazione nuova come questa. I club stanno facendo dei grandi sacrifici per tutti gli amanti del calcio. Bisogna apprezzare quello che stanno facendo”.

IMMOBILE E IL RECORD DI PIOLA – “Secondo me potrebbe raggiungerlo, se lo meriterebbe. Vedo che quando va in Nazionale non è tranquillo. Mancini non può snobbarlo perché stiamo parlando del capocannoniere e Scarpa d’Oro. In altri tempi era l’attaccante numero uno. Questo ballottaggio con gli altri mi infastidisce”.

