Lazio, tra abbonamenti e seguito in trasferta: che risposta dei tifosi!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La risposta dei tifosi c'è stata, forte e chiara. Dopo un calciomercato estivo che ha convinto, come non accadeva da anni, la tifoseria biancoceleste si è fatta trovare presente e ha risposto con i numeri. Stasera alle 19 chiude definitivamente la campagna abbonamenti. Le tessere vendute fino a questo momento sono 24500. La società spera nelle prossime ore di tagliare il traguardo dei 25000. Ma la risposta non arriva solo all'Olimpico per le partite casalinghe. Sono esauriti infatti i biglietti per il settore ospiti di Torino per il match che attende la Lazio sabato ore 18:30. I tagliandi staccati sono 1430. Sarri e i suoi ragazzi avranno dalla loro parte un consistente spicchio di stadio a tinte biancocelesti.