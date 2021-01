Lazio, tre biancocelesti nella Top11 della 17° giornata di WhoScored

La Lazio nella giornata di domenica è scesa in campo a Parma vincendo una partita importantissima per il morale e anche per la classifica. Le reti di Luis Alberto e di Felipe Caicedo hanno trascinato la compagine di Inzaghi verso la vittoria finale. Nel complesso i biancocelesti hanno disputato un ottimo match e ben tre calciatori sono stati inseriti nella Top11 della 17ª giornata di Serie A stilata da WhoScored. Lazzari, Luis Alberto e Milinkovic sono presenti nel 4-4-2 schierato dal noto portale. Questa la formazione completa: Dargowski; Danilo, Terzi, Chabot, T. Hernandez; Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Dimarco; Ilicic, Ronaldo.

