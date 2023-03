Lazio, tre big d'Europa sull'ex Andreas Pereira: i dettagli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Probabilmente per tanti è già caduto nel dimenticatoio visto che in biancoceleste non ha lasciato il segno, ma dopo la sua esperienza alla Lazio si sta ritagliando il suo spazio in Premier League. Si tratta del brasiliano Andreas Pereira che ha portato l'aquila sul petto nella stagione 2020/2021 in cui ha collezionato 30 presenze e un gol in tutte le competizioni. Dopo aver lasciato la Capitale ha fatto ritorno in patria al Flamengo per poi ritentare l'avventura in Europa. Attualmente veste la maglia del Fulham con cui ha collezionato in questa stagione 26 presenze e 2 reti. Secondo il portale TNT Sports le sue prestazioni stanno catturando l'interesse di diverse formazioni importanti del vecchio continente tra cui Juventus, Chelsea e Paris Saint Germain.