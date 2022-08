Lazio, tre schiaffi all’Inter: la gioia di Vecino e Provedel - FOTO

La prestazione che i 50 mila dell'Olimpico sognavano e volevano. Novantasei minuti intensi, di fuoco per la Lazio che dimostra ancora carattere, grinta e intensità nel momento che conta. Il primo big match della stagione non lo sbaglia Sarri che imbriglia Inzaghi e rifila tre gol al suo collega. Prima Felipe Anderson, poi Luis Alberto e Pedro. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Lautaro. Dopo il triplice fischio parte la festa biancoceleste che, in realtà, non è ancora terminata. Il giorno successivo è tempo di analisi per i protagonisti in campo. Vecino e Provedel hanno esultato per la vittoria. L'uruguaiano ha scritto: "Siamo sulla strada giusta", mentre il nuovo guardiano dei pali della Lazio: "Grande spirito ---> Grande vittoria".