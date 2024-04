Lazio, Tudor e il retroscena con Castellanos: che discorso durante il riscaldamento!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stupendo il retroscena raccontato da Dazn relativo alla sfida tra Lazio e Juve di sabato scorso. Durante il riscaldamento Tudor è andato da Castellanos per motivarlo prima del fischio d'inizio. Queste sono state le sue parole: "Giochi contro un difensore che per me è il più forte al mondo (Bremer, ndr.). C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte del mondo? No, non c'è. Quindi usa le tue qualità, sfilati e muoviti per cercare di tirarlo fuori". Pochi secondi di confronto, ma che danno la dimensione di quanto l'allenatore della Lazio punti sul rapporto umano e personale con i signoli giocatori.

Pubblicato il 2/04 a 00:27