Lazio, Tudor: "La bravura di Sarri ci sta penalizzando. Proverò a..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Juventus, il nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor, ha spiegato il lavoro svolto in queste settimane, il tentativo di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, sottolineando anche i possibili ostacoli che la squadra potrebbe incontrare in questo lungo apprendimento. Tra questi vi sono i concetti instaurati con forza dall'allenatore precedente Maurizio Sarri, i quali saranno a detta del tecnico complicati da rimuovere:

"Servirà tempo e pazienza per raggiungere questa trasformazione. Io proverò a fare in fretta, ma non sarà così immediata. Ci sono due cose che penalizzano questa trasformazione. Il fatto che prima si giocava a quattro e l'altra è che si trattava di un allenatore forte. Ma è così, dobbiamo lavorare bene. Il modulo è importante, ma non come pensate voi. È il modo di interpretare, non sono i numeri. Manca poco, lo vedrete come difenderemo".