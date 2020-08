Lazio, tutte le informazioni per assistere al ritiro di Auronzo

Domenica partirà ufficialmente la nuova stagione della Lazio con l'inizio del ritiro estivo nella rigenerante Auronzo di Cadore. I biancocelesti rimarranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 4 settembre e, nel rispetto delle norme anti Coronavirus, i tifosi potranno assistere agli allenamenti ed alle amichevoli.

INFORMAZIONI UTILI - Il Comune di Auronzo, tramite una nota sul sito ufficiale, ha comunicato tutte le informazioni utili ai tifosi per seguire dal vivo i propri beniamini in totale sicurezza. Amichevoli ed allenamenti saranno a porte aperte, ma bisognerà prenotare il proprio posto pagando. Per poterlo fare bisognerà fare un bonifico sul Conto Corrente della Tesoreria Comunale. La capienza massima dell'impianto è di 417 posti. L'ingresso per le patite amichevoli ha un costo compreso tra €15 e €20. Le sedute d'allenamento costano €2 ciascuna e ce ne saranno due al giorno (una la mattina dalle 10 alle 12 ed una il pomeriggio dalle 17 alle 19). Le prime quattro sessioni, per ragioni di sicurezza, sono limitate a 200 persone.

AMICHEVOLI - Nel corso della sua permanenza in Veneto, la squadra di Inzaghi disputerà 5 partite amichevoli: la prima con la formazione locale dell'Auronzo, poi Cadore, San Giorgio, Padova e Vicenza a chiudere.

