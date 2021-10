Lazio, tutti agli ordini di Sarri: ecco i giocatori più impiegati finora

Lazio, quanta fatica. Finora Sarri e la rosa biancoceleste hanno dovuto fare i conti con gare troppo ravvicinate. La squadra è stata chiamata dall'inizio di questa stagione a un vero tour de force: giocare ogni tre giorni e averne solo due per preparare le sfide. Nonostante questo, la Lazio ha sempre risposto presente. In questo senso sono dieci i giocatori impiegati maggiormente dal tecnico. Come riporta il corrieredellosport.it, i protagonisti di questa striscia sono, Acerbi con ben 796' minuti sulle gambe, Hysaj con 778’ e Felipe Anderson con 749’. E ancora, Pepe Reina e Luiz Felipe 630’ minuti, Luis Alberto pari a 619’, Ciro Immobile con 613’ e Pedro rispettivamente 602’. Infine, il minutaggio di Lucas Leiva e Milinkovic-Savic corrisponde a 561’ minuti per entrambi. Primo fra tutti è dunque il Leone che ha molto spesso rassicurato il mister mettendo in campo costanza e qualità. Al momento è lui al comando di questa striscia ma potrebbe essere battuto da Hysaj in quanto il difensore centrale salterà le due prossime sfide causa squalifica.

