Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Correa: c'è l'accordo

In casa Lazio, accordo raggiunto per il rinnovo di Correa. L'attaccante argentino firmerà un contratto di un anno più lungo rispetto alla scadenza attuale (quindi fino al 2024) a 2 milioni di euro più bonus. E' stato tutto formalizzato oggi nell'incontro tra il ds biancoceleste Tare e Lucci, procuratore dello stesso Correa. Insomma, non resta che aspettare soltanto l'annuncio ufficiale da parte della Lazio di questo rinnovo.

Pubblicato il giorno 1/10/2019 alle ore 22:32