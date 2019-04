Lazio - Udinese, Caicedo: "Che emozione segnare sotto la Curva Nord"

Ancora un gol, ancora un'ottima prestazione. Quando segna lui la Lazio vince, e anche oggi la legge si è ripetuta. La Lazio batte l'Udinese per 2-0 grazie anche a Felipe Caicedo, che festeggia la sua quinta rete in campionato, la prima però siglata sotto la Curva Nord, così come sottolineato dallo stesso giocatore ai microfoni di Lazio Style Channel: "Un’emozione molto grande per me, la prima volta che in campionato segno sotto la Curva sono molto contento".