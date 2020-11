Lazio - Udinese, Cucchi: "Prestazione sottotono, squadra incapace di recuperare"

La Lazio, dopo due ottime vittorie contro Crotone e Zenit, cade in casa contro l'Udinese. Gli uomini di Inzaghi subiscono tre gol dagli avversari, tentando il pareggio in extremis solamente con Immobile su calcio di rigore. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Aureliano, Riccardo Cucchi ha commentato la sfida sul proprio profilo Twitter. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e tifoso biancoceleste ha spiegato: "Vittoria ineccepibile dell'Udinese che ha giocato un'ottima partita. La Lazio ha reagito nel secondo tempo ma non è stata capace di recuperare. La squadra biancoceleste ha sofferto l'avversario. Prestazione sottotono".

Lazio, Immobile infallibile dal dischetto: eguagliato il record di Signori

Mimun: "Lazio molle, lenta e svagata. Sconfitta ingiustificabile"

TORNA ALLA HOMEPAGE