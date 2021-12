Lazio - Udinese, le probabili formazioni: chance Zaccagni, ballottaggio a centrocampo

Archiviato il ko contro il Napoli la Lazio di mister Sarri dovrà rialzare la testa in campionato. I biancocelesti vengono da due sconfitte consecutive e all'Olimpico giovedì 2 dicembre arriva l'Udiense di mister Gotti. Visto l'impegno infrasettimanale il tecnico biancoceleste dovrà decidere se compiere un mini turnover: possibile quindi turno di riposo per uno tra Felipe Anderson e Pedro. Ancora da definire invece la situazione legata a Marusic tornato a Roma dopo essersi negativizzato dal covid. In difesa non ci sarà Luiz Felipe per squalifica.

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Basic, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Marusic, Leiva, Cataldi, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi. All. Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto; Deulofeu. A disp.: Padelli, Santurro, Carnelos, Perez, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Forestieri, Samardzic, Pussetto, Success. All. Gotti.

ARBITRO: Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Pagliardini e Rossi

IV UOMO: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Di Iorio