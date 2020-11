Una brutta domenica per la Lazio. La sconfitta contro l'Udinese impedisce ai biancocelesti di fare un bel salto in avanti in classifica, rimanendo a quota 14. L'occasione per il riscatto ci sarà già mercoledì a Dortmund contro il Borussia, battuto all'andata all'Olimpico. Di seguito gli scatti della sfida contro i friulani.