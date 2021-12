Lazio – Udinese, Pedro: “È una gara importante per noi. Vogliamo vincere”

Manca poco e la Lazio scenderà in campo per affrontare l’Udinese, sarà una gara importante per i biancocelesti che dovranno riscattare la brutta prestazione contro il Napoli. A presentare il match, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Pedro: “È una partita molto importante per noi. Dobbiamo fare una buona gara se vogliamo vincere. L’Udinese è una buona squadra, sarà una partita difficile ma per noi è un’opportunità per vincere qua a casa di nuovo. Contro il Napoli non abbiamo avuto molto tempo per prepararla bene, non è una scusa ma è così. Adesso abbiamo lavorato meglio tutta la settimana e aspettiamo di ottenere i risultati. È Sempre buono giocare e fare bene. È vero che l’anno scorso ho fatto due gol contro di loro e mi aspetto che oggi possiamo fare gol ma la cosa più importante per noi è ottenere i tre punti”

Pedro prima del calcio d'inizio è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: "Penso che dobbiamo continuare e capire l’idea del mister, stiamo lavorando sulla strada buona e dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a lavorare forte e insieme se vogliamo ottenere risultati. Gotti è un allenatore speciale per me, era il collaboratore di Sarri ai tempi del Chelsea. Ricordo l’ultima volta che ho giocato contro l’Udinese quando lui mi ha detto ‘non entrare in campo perché sicuro fai gol’. Dopo che ho segnato alla fine della partita ne abbiamo parlato e abbiamo riso. E’ una persona speciale e mi aspetto che anche oggi sia un’altra ottima partita”.

Lo spagnolo è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo sempre migliorare ma quello che dobbiamo fare è chiaro per tutti, dobbiamo continuare a lavorare forte per ottenere buoni risultati. E’ un percorso che dobbiamo fare tutti nella stessa direzione”.

