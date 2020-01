Lazio, un'altra doppietta per Immobile: raggiunto Piola

Segnare è il suo compito, e Immobile è uno ligio al dovere. Fin troppo. Continua a mettere dentro la porta avversaria una quantità di palloni incredibili. A volte farne uno gli sta stretto, quindi vai col bis. Come ieri a Brescia: prima ha insaccato su rigore, poi all'ultimo respiro ha battuto nuovamente il portiere per regalare la vittoria alla Lazio. Un'altra doppietta archiviata, che gli permettere di agguantare un mostro sacro. Come riporta Lazio Page, Silvio Piola è stato raggiunto a quota 20 doppiette in campionato. L'attuale bomber della Lazio, però, ne ha segnate ben 8 in trasferta, contro le 4 dell'ex biancoceleste. Numeri da capogiro, numeri da Immobile.

LAZIO, PUNTARE ALLA CHAMPIONS

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE