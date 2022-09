Lazio, un biancoceleste ha già affrontato il Midtjylland: ecco chi è

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il cammino della Lazio in Europa League passa per la MCH Arena dove questa sera i biancocelesti affrontano il Midtjylland per la seconda giornata. Una curiosità interessante sul match è che un calciatore dell'attuale rosa di Sarri che ha già affrontato i lupi danesi sempre nella stessa competizione. Si tratta di Elseid Hysaj con il Napoli durante la stagione 2015/2016. Il terzino albanese non fu convocato dal Comandante per la trasferta in Danimarca, ma disputò la gara di ritorno al San Paolo subentrando a Strinic negli ultimi 20 minuti di gara. Era il 5 novembre 2015, altri tempi e altri calciatori in campo. A distanza di sette anni il 23 biancoceleste torna ad affrontare il Midtjylland stavolta con l'aquila stampata sul petto.