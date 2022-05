Lazio, un biancoceleste nella Top 11 di Transfermarkt – FOTO

Manca sempre meno alla fine del campionato. Anche la trentacinquesima giornata si è conclusa, ieri con la sfida tra Atalanta e Salernitana. Sorride la Lazio che, dopo una partita pazza al Picco contro lo Spezia, è riuscita a portare a casa punti preziosissimi per il raggiungimento dell’obiettivo Europa. Diversi sono i protagonisti del match, tra questi spicca Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è stato ancora una volta determinante, non solo per aver segnato e per il modo in cui l’ha fatto ma per la prestazione in generale. Le sue doti sono ormai note a tutti, non smette di sorprendere tanto da essere oggetto del desiderio di molti club. Transfermarkt, come di consueto, ha stilato la sua Top 11 con i calciatori che hanno disputato la miglior prestazione della giornata e tra questi, non poteva non esserci il centrocampista biancoceleste. Di seguito la formazione completa

Apre Mertens, chiude Ederson. Così le parentesi della #TMtopXI della 35.a giornata di #SerieA, una di quelle che hanno richiesto più sacrifici ✂. Ve la sentite di cambiare ciò che vi è all'interno? E come ?#TMopinion #Transfermarkt pic.twitter.com/YaehC5NW7W — Transfermarkt.it (@TMit_news) May 3, 2022

