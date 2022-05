Lazio, la zona Caicedo è tornata: gli uomini più decisivi in extremis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E' un motto o un semplice stile di vita quello della Lazio. Non è mai scontato, fino alla fine ci sarà quel pericolo di vivere un brivido che può rivelarsi cruciale per l'andamento della partita. Non è nuovo il caso in cui i biancocelesti riescano a soffrire fino al triplice fischio del direttore di gara. Anche quando sembra tutto ormai scritto la situazione può ribaltarsi in un momento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio ha dimostrato di saper andare in gol con una certa frequenza nei minuti finali della partita. Con la rete di Acerbi contro lo Spezia si è arrivati a toccare quota 6 reti tutte arrivate in extremis. Stesso numero sono le reti incassate di cui quattro decisive per il risultato finale che hanno tolto ben 6 punti.

GLI UOMINI DELL'ULTIMO MINUTO - Se la zona Caicedo sembrava non essere più rivissuta, in questa stagione Immobile, Milinkovic e Luis Alberto hanno fatto altrettanto. Il capitano è andato a segno nei minuti finali contro il Torino sia all'andata che al ritorno permettendo in entrambi i casi alla Lazio di non uscire sconfitta. A lui vanno aggiunte le due firme di Sergej contro l'Inter (vinta per 3-1) e nel match con l'Empoli che ha portato il risultato sul 3-3 finale. Infine, quello di Luis Alberto risale al match contro il Venezia finita per 3-1 sulla laguna.