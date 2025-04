Lazio, un debutto da veterano: esordio da sogno per Oliver Provstgaard

Ieri, nel match delle 18, la Lazio ha consumato il delitto perfetto, battendo per 1-0 l'Atalanta al Gewiss Stadium. A decidere la sfida la zampata vincente di Gustav Isaksen, imbeccato dal colpo di testa di Dele-Bashiru.

A proposito di giocatori danesi che hanno convinto, ieri c'è stato anche l'esordio del centrale danese Oliver Provstgaard. Infatti, il fastidio avvertito da Gigot, ha costretto Baroni al cambio.

Ebbene, la risposta di Provstgaard è stata da campione; il classe 2003 è entrato con personalità e si è fatto notare sia in fase difensiva, sia in fase offensiva. Della sua prestazione si ricordano una bella proiezione offensiva sulla fascia sinistra e una chiusura in area piccola che ha salvato la Lazio da un pericolo imminente. Isaksen ha detto che per lui la prestazione del connazionale "non è una sorpresa", perché l'atteggiamento di Provstgaard è stato quello giusto fin dal primo giorno.