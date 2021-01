Lazio, un derby da sogno: e Ledesma ricorda il risultato.. - FOTO

Un derby da sogno quello disputato dalla Lazio che annulla completamente la Roma e porta a casa trepunti fondamentali per il morale e per la classifica. Prima il bolide di Immobile e poi la doppia magia di Luis Alberto mettono al sicuroil risultato e mandano in estasi il popolo laziale. Anche gli ex hanno gioito per la vittoria, compreso Cristian Ledesma che, sul suo profilo Instagram, ha ricordato a tutti il risultato di stasera: "3-0".