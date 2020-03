Lazio, una lunga lista prestiti da gestire: la situazione

L'ombra del mercato incombe costantemente, e in un momento di tale crisi economica e sanitaria fare valutazioni diventa ancora più difficile. Anche la Lazio dovrà compiere delle scelte nella prossima finestra, relativamente soprattutto a quei giocatori mandati in prestito durante la stagione in corso. La lista completa non è indifferente: Badelj (Fiorentina), Berisha (Fortuna Dusseldorf), Wallace (Braga), Durmisi (Nizza), Lombardi (Salernitana), Palombi (Cremonese) e poi tutti gli altri che vestono la maglia granata a Salerno: Kiyine, Dziczek, Karo, Maistro, Gondo, Cicerelli.

LE MOSSE - Tare e Lotito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, studiano un piano d'azione. L'obiettivo è ricavare il più possibile da ogni operazione, ma non sarà facile. La commissione per portare Badelj in biancoceleste è costata 3 milioni, sebbene il giocatore sia arrivato a Roma a parametro zero. Con la maglia della Fiorentina non ha brillato, e il riscatto è fissato a 5 milioni. Tornerà all'ombra del Colosseo, piazzarlo non sarà facile. Berisha, con il Borussia Dusseldorf, ha giocato 6 volte titolare non sfigurando. Il club dovrà versare 10 milioni per tenerlo, altrimenti anche lui prenderà di nuovo la strada per Roma. La Lazio proverebbe a ripiazzarlo in prestito, ma c'è il rischio che l'investimento effettuato per portarlo in biancoceleste (7,5 milioni) non venga più recuperato. Stagione difficile per Wallace al Braga, tediato da continui problemi muscolari. Il difensore è gestito da Mendes, solo lui può cercare di far entrare nelle casse del club capitolino la cifra pattuita per il riscatto: 15 milioni di euro. Anche Durmisi non ha avuto molte chance in Ligue 1 con il Nizza: 4 presenze, solo due da titolare. Buona prova di Lombardi in Serie B, con 3 gol e 4 assist in 17 presenza: ora è fermo per un brutto infortunio muscolare. Piace Kiyine, così come Maistro: entrambi possono sfruttare la possibilità del ritiro ad Auronzo di Cadore.