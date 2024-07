Lazio, va avanti la contestazione: i nuovi striscioni mostrati ad Auronzo

Auronzo di Cadore, giorno 2. La Lazio si prepara a scendere sul prato dello Zandegiacomo per la seduta di allenamento mattutina del ritiro estivo. Prosegue la contestazione dei tifosi prima dell'inizio del lavoro della squadra: sono stati svelati due striscioni vicino alla tribuna, come già successo anche nel primo giorno. Si legge: "Se i laziali sono uniti... non verranno mai sconfitti" e "Il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. La Lazio non fa per te... vattene!".