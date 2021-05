Lazio, Vavro conquista l'Huesca. AS titola: "Il successo invernale del club"

L'Huesca si è potuto rinforzare con un solo giocatore nella sessione invernale di calciomercato, e la scelta è ricaduta su Denis Vavro.L'opinione pubblica non ha sostenuto la decisione del club, ma con l'andare avanti del campionato il difensore della Lazio sembra aver acquistato consensi. Vavro ha ottenuto sempre più spazio, anche in virtù degli infortuni che hanno colpito prima Gastón Silva e poi Pablo Insua. Il tecnico Pacheta gli ha trovato la giusta sistemazione all'interno del suo scacchiere, facendolo diventare uno dei pilastri della squadra. E il venticinquenne è pronto a mettersi a disposizione del gruppo per ultime quattro partite stagionali.

IL FUTURO - L'accordo con la Lazio si basava su un prestito secco fino alla fine del campionato, ma l'Huesca avrebbe già chiesto ai biancocelesti la possibilità di far rimanere Vavro in Spagna nel caso in cui la squadra rimanesse in Primera. Pagato dieci milioni dalla società capitolina, il difensore non aveva mai dimostrato di "valere" un prezzo così alto. In Spagna, per sua fortuna, le cose stanno andando diversamente.

