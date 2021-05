CONI, Malagò: "Calcio fenomenale nel ripartire, drammatica la situazione stadi"

Intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football, Giovanni Malagò ha parlato del cambiamento subito dal calcio con la pandemia di Covid-19. Il numero uno del Coni ha spiegato: "Il calcio è stato un fenomeno nel rimettere in moto la macchina. Il male minore era la ripartenza, dovevamo ripartire in tutti i modi, ma poi era evidente che ci fosse un problema strutturale. Anche un ragazzo alle primissime armi può vederlo, certi numeri del calcio attuale sono insostenibili. La situazione stadi in Italia per esempio è drammatica, faccio i complimenti all'Udinese per il progetto Dacia Arena".

