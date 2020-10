Lazio, Vavro: "Sto bene, ho superato i problemi fisici e voglio una chance"

Oggetto misterioso, subissato da critiche e scetticismo. Denis Vavro ha di fronte una strada tutta in salita, un mercato in attesa di capire il suo futuro, un'estate a combattere con la pubalgia. Lo slovacco ora proverà a conquistarsi una possibilità in biancoceleste, è stato escluso dalla lista Champions, avrà a disposizione un mese di campionato per evitare il taglio in favore di Radu. Vavro, però, parlando al sito della nazionale slovacca lancia un messaggio di fiducia: "Sto bene, penso di non esssere mai stato meglio anzi. Sono convinto che i problemi fisici siano alle spalle e non torneranno a tormentarmi. Ho completato tutto il lavoro che mi era stato prescritto, ho fatto tanto nuoto per rinforzare l'addome, sono sicuro di essere pronto. Ho molta fame di calcio e spero che l'allenatore (il ct slovacco ndr) possa darmi una chance". Poi spiega come ha affrontato il periodo del lockdown a Roma: "È stato molto brutto, eravamo chiusi in appartamento o in hotel, potevamo solo andare al supermercato per comprare da mangiare. Ora si è tornati a una simil normalità, a Roma sono tornati anche i turisti". Vavro, nella Capitale, non vuole fare da comparsa. Ci riuscirà?

