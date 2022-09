Lazio, Vecino e Cataldi registi? Le parole di mister Sarri in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arrivo in estate di Vecino ha aggiunto una soluzione in più al centrocampo biancoceleste. Sarri può utilizzarlo sia da mezzala, suo ruolo naturale, che da regista, posizione che all'occorrenza può ricoprire ma che sin qui è stata occupata da Danilo Cataldi. Nei minuti finali del match contro il Napoli, il Comandante ha mandato in campo l'uruguaiano nel ruolo di mediano e, nella conferenza stampa pre Feyenoord, ha parlato dei suoi calciatori che possono giocare in cabina di regia. Queste le parole del mister:

CATALDI - "Nel calcio spesso ci sono giocatori che hanno una maturazione più lenta, Danilo forse è uno di questi. Sta giocando in un ruolo che richiede esperienza, se non fai 30-40 partite di fila in quella posizione è difficile stare in campo nella maniera giusta. Lo sta facendo molto bene, deve crescere dal punto di vista fisico, se va ad alta intensità non ha una durata lunghissima, ma mi sembra in crescita anche da questo punto di vista".

VECINO REGISTA - "Lo può fare, ma ci vuole grande esperienza e specificità. In alcuni momenti, come nel finale col Napoli, c'è meno da palleggiare, lui può farlo per fisicità e ordine. Ma al momento è una carta di riserva a gara in corso".