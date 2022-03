Lazio - Venezia, il ricordo dell'andata: "L'ultima volta che l'abbiamo affrontati..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia di Lazio - Venezia, il club biancoceleste ha condiviso sui social il ricordo del match d'andata, concluso 1-3 al Pier Luigi Penzo. In quel caso furono gli ospiti a portarsi a casa i tre punti. La gara viene sbloccata da Pedro, alla mezz'ora il pareggio di Forte. In avvio di ripresa, è il turno Francesco Acebi: il difensore riporta il risultato di nuovo in vantaggio per la squadra di Sarri. Il risultato viene fissato al 95' da Luis Alberto che firma il tris. Nel recupero i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Tessmann. Su Instagram gli highlights della sfida, poi la didascalia: "L'ultima volta che abbiamo affrontato il Venezia..."