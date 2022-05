Lazio - Verona cambia data? La richiesta di Mourinho può stravolgere l'ultima giornata...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è approdata in finale di Conference League ma da parte del tecnico Josè Mourinho sono arrivate, già ieri in conferenza stampa, le prime richieste. La finale della competizione si giocherà a Tirana il 25 maggio, l'ultima giornata di campionato è invece in programma tre giorni prima, il 22. "Il primo modo di preparare la finale è avere il rispetto del calcio italiano e farci giocare l'ultima partita di venerdì", queste le parole del portoghese che fa quindi una richiesta specifica alla Lega di Serie A: quella di spostare il match al 20 maggio.

Da sempre l'ultima giornata vede, almeno le squadre che hanno "interessi comuni", giocare in contemporanea e quindi per accogliere la richiesta del giallorosso la Lazio dovrebbe anticipare al venerdì anche il suo match contro il Verona. Non solo, se Atalanta e Fiorentina all'ultima giornata dovessero ancora essere in lotta per un posto in Europa le gare da dover anticipare diventerebbero tre: Lazio - Verona, Fiorentina - Juventus e Atalanta - Empoli.

Una situazione ingarbugliata e di difficile gestione che in caso di decisione accolta scatenerà sicuramente un mare di polemiche.