Lazio - Verona, è il “Matchday”: la società ricorda l’appuntamento - FOTO

Quanto accaduto col Napoli è ormai solo un brutto ricordo. L’esordio in Europa League, per il sesto anno consecutivo, è stato rigenerante per i biancocelesti che hanno dato spettacolo per l’intera durata del match. Prestazione con i fiocchi condita da quattro gol, Luis Alberto si è sbloccato e Felipe Anderson ci ha messo lo zampino, ma chi ha stupito è senza dubbio Matias Vecino con la sua doppietta. Sarri spera che l’entusiasmo sorto in seguito alla vittoria possa dare una spinta in più ai suoi ragazzi, per il percorso che dovranno fare da qui ai prossimi giorni partendo proprio dalla gara di oggi contro il Verona. A tal proposito, la società ha voluto ricordare l’appuntamento tramite i canali social ufficiali. Le aquile hanno bisogno del supporto della propria gente.

