Lazio - Verona, il ritorno di Gila: si gioca una maglia con Patric

La Lazio riabbraccia Mario Gila. Lo spagnolo non gioca in gare ufficiali dallo scorso 26 maggio, ultima giornata di campionato, e anche in amichevole ha collezionato due spezzoni contro Southampton e Cadice. L'estate è stata molto sfortunata tra la frattura della base della falange dell’alluce e il problema muscolare a ridosso della prima giornata contro il Venezia.

Ora il classe 2000 è completamente recuperato e durante la sosta ha lavorato per recuperare il terreno perduto. Per forza di cose non è ancora al massimo della forma, ma l'ultimo step sarà fatto direttamente in campo: dopo Lazio - Verona c'è una settimana di lavoro prima dell'inizio del tour de force tra Serie A ed Europa League. Mario è in ballottaggio con Patric per una maglia al fianco di Romagnoli. Sarà uno dei dubbi che Baroni si porterà fino alla fine, considerando l'importanza che ha Gila nello scacchiere biancoceleste. Se non sarà contro il Verona, sarà a Firenze, in ogni caso super Mario è tornato.