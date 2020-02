Lazio - Verona, le pagelle dei quotidiani: Luis e Strakosha i migliori

Due pali di Luis Alberto, un paio di conclusioni di Immobile e alla fine l'occasione di Milinkovic. La Lazio si mangia le mani, bloccata da un comunque ottimo Verona, e archivia uno 0-0 che non permette il sorpasso sull'Inter. I quotidiani sportivi incoronano Luis Alberto e Strakosha come migliori in campo, mentre gli attaccanti hanno avuto le polveri bagnate. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7; Patric 6, Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 5.5 (70' Marusic 5.5), Milinkovic 6, Leiva 6.5, Luis Alberto 7.5, Lulic 6 (70' Jony 6); Caicedo 5.5 (84' Parolo sv), Immobile 5.5. All.: Simone Inzaghi 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6.5; Patric 6, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 5.5 (70' Marusic 5.5), Milinkovic 6, Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Lulic 6 (70' Jony 5.5); Caicedo 6 (84' Parolo sv), Immobile 5. All.: Simone Inzaghi 6.

IL MESSAGGERO - Strakosha 7.5; Patric 7, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 6 (70' Marusic 5.5), Milinkovic 6.5, Leiva 6.5, Luis Alberto 7.5, Lulic 6 (70' Jony 5.5); Caicedo 5.5 (84' Parolo sv), Immobile 6. All.: Simone Inzaghi 6.5.