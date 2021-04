Lazio - Verona, Milinkovic incorna e sbanca il Bentegodi: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Importante, fondamentale, sudata. La Lazio strappa tre punti al Bentegodi sul campo del Verona grazie all'incornata vincente in pieno recupero di Sergej Milinkovic-Savic. Un gol che fa andare in estasi i tifosi biancocelesti e permette ai capitolini di proseguire la propria rincorsa alla Champions League. Perdere terreno non è più consentito. Rivivi le emozioni del match con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it